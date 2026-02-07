Più di duecento interventi di soccorso dei carabinieri sulle piste da sci

Questa stagione, i carabinieri hanno effettuato più di duecento interventi di soccorso sulle piste da sci. Sono sempre pronti a intervenire per aiutare gli sciatori in difficoltà e garantire che le giornate sulla neve si svolgano senza problemi.

C'è sempre l'occhio vigile dei carabinieri a controllare che le giornate sulle piste di sci si svolgano in sicurezza. Da dicembre a oggi sono state 170 le pattuglie dispiegate dal Comando provinciale dei carabinieri di Udine negli impianti sciistici di Forni di Sopra, Sappada, Tarvisio, Zoncolan.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Carabinieri Piste

Durante il Ponte dell'Immacolata, la provincia di Sondrio ha visto quasi 100 interventi di soccorso sulle piste da sci.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Carabinieri Piste

Argomenti discussi: Mareggiate e ciclone, la Regione accelera la ricostruzione: Interventi rapidi in vista dell'estate; Avezzano, bilancio 2020–2025: opere, cantieri e visione della città del benessere; Il nuovo lungomare di San Cataldo, il punto sui lavori: quasi pronta l'area parcheggio per i residenti; Valanghe tra Casera Razzo e Sella Nevea: un morto e un ferito.

Il ciclone a Sant’Erasmo, 200 cittadini volontari raccolgono tre tonnellate di rifiutiCosì un tratto simbolico della costa palermitana è stato restituito alla comunità. Nel dettaglio sono stati rimossi 750 chili di rifiuti indifferenziati (50 sacchi), 600 di plastica e 150 di vetro, ... palermotoday.it

Duecento nuovi alberi per LatianoL’associazione Il Messape – Officina Didattica in Natura APS ha donato alla città di Latiano 200 piante, acquistate presso i vivai dell’ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali), ... brindisilibera.it

Tgs. . A Palermo il bilancio post ciclone: auto in mare, barche affondate e alberi caduti. Quasi duecento gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore. Distrutta la sede dell'associazione Stella Maris. Il servizio di Alessandra Costanza facebook

Breast Unit di Niguarda: oltre 200 interventi in un anno grazie a sinergia e lavoro di squadra facebook.com/OspedaleNiguar… x.com