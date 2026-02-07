Pipeline & Gas Expo 2026 | Savi EGT Srl ‘nostre macchine per perforazione direzionale controllate da remoto’

La Pipeline & Gas Expo 2026 si avvicina e tra gli espositori c’è anche Savi di E.G.T. Srl. L’azienda annuncia di aver prodotto le prime macchine italiane per perforazione direzionale controllate da remoto. Savi sottolinea di aver sviluppato tecnologie innovative, non solo dal punto di vista meccanico ma anche applicativo e di design. La fiera si preannuncia come un’occasione importante per mostrare queste novità nel settore.

“Siamo stati la prima azienda italiana a produrre macchine per la perforazione direzionale e, nel corso degli anni, abbiamo sviluppato numerose tecnologie, non solo dal punto di vista meccanico ma anche applicativo e di design. Oggi le nostre macchine sono controllate tramite Plc” (programmable logic controller- computer industriale che gestiscono la movimentazione di macchine e merci ndr), il che ci consente anche il controllo remoto delle operazioni. Oggi stiamo lavorando su due filoni principali: la sostenibilità legata all’obsolescenza delle macchine e l’elettrificazione”. Lo ha detto Raffaele Savi, amministratore delegato E. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pipeline & Gas Expo 2026: Savi (E.G.T. Srl), ‘nostre macchine per perforazione direzionale controllate da remoto’

