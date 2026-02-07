Da lunedì inizia la rimozione di 47 pini in via Virgilio. Le piante vengono abbattute perché considerate pericolose, e al loro posto arriveranno nuovi alberi di ginkgo biloba. I lavori si concentreranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rendere la strada più sicura per i residenti e i passanti.

Via Virgilio, al via la sostituzione di 47 pini. Partiranno da lunedì lavori per l’abbattimento delle piante considerate pericolose e e la ripiantumazione con nuovi esemplari di ginkgo biloma. L’intervento nasce da esigenze di sicurezza stradale e tutela dell’incolumita pubblica, dopo verifiche tecniche che hanno evidenziato criticità strutturali degli alberi esistenti. "Si tratta di pini che danneggiano la strada con le loro radici e diventano pericolanti a ogni evento meteorologico – spiega il sindaco Filippo Giorgetti –. Hanno raggiunto il fine del loro ciclo vitale e alcuni rischiano concretamente di cadere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pini pericolosi in via Virgilio, via alla rimozione. Le 47 piante saranno sostituite dai ginkgo biloba

Oggi a Gabicce Mare dovevano partire le verifiche sui pini lungo via Cesare Battisti.

Gli abitanti dell'Eur esprimono preoccupazione per gli interventi sulle alberature di viale dell'Oceano Atlantico, motivati dalla necessità di rimuovere pini considerati pericolosi.

