Pineto-Ascoli scontro diretto ad alta quota | il Picchio cerca continuità dopo i due acuti casalingh

L’Ascoli si prepara a sfidare il Pineto in una partita fondamentale. Dopo due vittorie consecutive in casa, i bianconeri cercano di continuare la loro serie positiva in trasferta. La squadra di Sottil vuole mettere punti importanti in classifica e uscire da un lungo digiuno di successi fuori casa. La sfida si gioca in un clima di grande attesa e potrebbe rivelarsi decisiva per il proseguo del campionato.

L’Ascoli Calcio si prepara a una sfida cruciale sul campo del Pineto, una partita che potrebbe consolidare la sua posizione nel gruppo di testa del campionato e spezzare un digiuno di vittorie esterne che pesa ormai da diversi mesi. Il match, in programma domani alle ore 17:30 presso lo stadio “Pavone-Mariani”, vede i bianconeri affrontare una delle formazioni più solide del torneo, attualmente quarta in classifica e capace di rendere la vita difficile a chiunque anche tra le mura amiche. La squadra marchigiana, forte di un gruppo storico e di un allenatore con idee ben precise, rappresenta un ostacolo significativo per il Picchio, chiamato a dimostrare di aver davvero trovato la giusta continuità di gioco e di risultati.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pineto Ascoli

Il confronto tra Vis e Pineto, in programma dopo la sosta, rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in vista dei playoff.

Questa domenica alle 15:00 si gioca un match decisivo in Serie B.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pineto Ascoli

Argomenti discussi: Il Pineto nel mirino ma oggi l'Ascoli segue con interesse il match tra Ravenna e Carpi; Subito sold-out il settore ospiti per Pineto, Patti: L’Ascoli cresce e patrimonializza; Ascoli, squadra al lavoro in vista del Pineto; ASD Pineto Calcio - Ascoli Pronostico e confronto quote 08.02.2026.

Il Pineto nel mirino ma oggi l'Ascoli segue con interesse il match tra Ravenna e CarpiASCOLI L'Ascoli a Pineto con l'obiettivo secondo posto, ma molto dipenderà anche da quello che succederà questa sera allo ... msn.com

Pronostico Pineto vs Ascoli – 8 Febbraio 2026Nel cuore del Serie C, il match tra Pineto e Ascoli promette intensità e letture tattiche sottili. Si giocherà il 8 Febbraio 2026 alle 17:30 allo stadio Mimmo ... news-sports.it

Pineto-Ascoli, mister Tomei alla vigilia: ”Mi auguro una partita corretta e entusiasmante. Gara dura” facebook

#SerieC gr.B Ascoli-Livorno 3-1 Guidonia-Arezzo 0-0 Perugia-Ravenna 1-1 league table (top5) 1 Arezzo 53 2 Ravenna 46 3 Ascoli 43 4 Pineto 36 5 Pianese 31 #calcio #football x.com