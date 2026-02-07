L’Olimpiade di Milano Cortina si apre con due medaglie per gli azzurri dello sci alpino. Giovanni Franzoni conquista l’argento nella discesa libera, mentre Dominik Paris si prende il medaglia di bronzo. La prima giornata di gare regala subito soddisfazioni alla squadra italiana.

AGI - Si apre con un argento e un bronzo nella discesa libera maschile l' Olimpiade Milano Cortina: Giovanni Franzoni ha conquistato la medaglia d'argento davanti a Dominik Paris, bronzo. L'oro è andato allo svizzero Franjo von Allmen con il tempo di 1'51"61. Franzoni ha chiuso con appena 20 centesimi di ritardo dall'elvetico, Paris con 50 centesimi. Solo quarto il grande favorito, l'elvetico Mario Odermatt. Tra gli altri azzurri undicesimo posto per Mattia Casse, 17mo Florian Schieder. Un podio tinto d'azzurro, quindi anche sfugge ancora una volta all'Italia l'oro nella libera maschile: l'ultimo fu quello di Zeno Colo' di Oslo '52 Le altre competizioni di oggi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pime medaglie olimpiche per gli azzurri: Franzoni è argento, Paris bronzo

Questa mattina sono partite le finali olimpiche a Milano e Cortina.

L’Italia conquista le prime medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

