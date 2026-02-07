Pietrelcina Scocca contro la Giunta | Cartelle sulle insegne ormai manca solo tassare l’aria

Pietrelcina torna sotto i riflettori dopo le accuse del consigliere Scocca. In un’assemblea pubblica, ha criticato duramente l’Amministrazione comunale, parlando di “cartelle sulle insegne” e aggiungendo che ormai manca solo di tassare l’aria. La polemica nasce dal fatto che il Comune ha inviato alle attività commerciali avvisi di accertamento per presunti pagamenti non effettuati del Canone Unico Patrimoniale, risalenti al 2021. Una misura che ha sollevato malumore tra i commercianti, già alle prese

Tempo di lettura: 2 minuti "L'Amministrazione comunale di Pietrelcina ha inviato a tappeto alle attività commerciali avvisi di accertamento con cui si contestano presunti omessi pagamenti del Canone Unico Patrimoniale, cioè la tassa sulla pubblicità, chiedendo arretrati, interessi e sanzioni dal 2021. Ancora una volta si sceglie una sola direzione, provare a fare cassa spremendo cittadini e commercianti". È l'attacco del consigliere comunale Alessio Scocca, Capogruppo di minoranza al Consiglio di Pietrelcina, che commenta con una nota alla stampa l'invio di avvisi di accertamento alle attività economiche del Comune di Pietrelcina, che contestano il mancato pagamento del Canone sulle insegne pubblicitarie.

