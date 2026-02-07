Picchia la campagna anche di fronte ai figli minorenni arrestato a Latina

La polizia di Latina ha arrestato un uomo che ha picchiato anche davanti ai figli minorenni. L’operazione è arrivata dopo una serie di controlli e segnalazioni. L’uomo ora si trova in carcere, in attesa di processo.

Latina, 7 febbraio 2026 – La polizia di Stato di Latina, nella giornata di ieri, ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, nei confronti di un uomo, classe 1990, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di lesioni personali aggravate ai danni della compagna convivente. Il provvedimento cautelare scaturisce da una complessa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Latina, avviata a seguito delle dichiarazioni rese dalla vittima e corroborata da riscontri testimoniali e documentali.

