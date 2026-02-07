Piacenza 2030 – Giovane Città Futura avviato il progetto KansoRoom al liceo Respighi

Giovedì pomeriggio al liceo Respighi di Piacenza è stata aperta la KansoRoom, una stanza dedicata ai giovani. Il progetto, portato avanti dagli studenti del gruppo Respo Talks, è tra i vincitori del bando Piacenza 2030 – Giovane Città Futura. La cerimonia ha visto partecipare studenti e insegnanti, pronti a dare il via a uno spazio pensato per stimolare incontri e idee.

E' stata inaugurata nel pomeriggio di giovedì 5 febbraio, al liceo Respighi, la “KansoRoom” proposta dal gruppo di studenti Respo Talks, tra i progetti vincitori dell'avviso pubblico Piacenza 2030 – Giovane Città Futura. Nell'aula cinema della sede centrale di piazzale Genova è stato individuato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Piacenza Respighi "Verdi patriota, filantropo, agricoltore", approda al liceo Respighi la mostra Aversa punta al 2030: avviato l’iter per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura Aversa ha avviato l’iter per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2030, in occasione del millenario della sua fondazione, avvenuta nel 1030. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Piacenza Respighi Argomenti discussi: Giovani, Europa e partecipazione, i funzionari del Comune a Cluj Napoca. Liceo "Plinio il Giovane" - Città di Castello. . Fai la cosa giusta. Scegli il Plinio! facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.