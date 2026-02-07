Petrusewicz e la sua passione per Rende

Da iltempo.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di Marta Petrusewicz lascia un vuoto nel cuore della comunità di Rende. La sua assenza si fa sentire in modo forte tra amici, parenti e chi l’aveva conosciuta. Marta era una donna apprezzata, che aveva dedicato parte della sua vita a questa città. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando tutti senza parole. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

La scomparsa di Marta Petrusewicz è un dolore personale e una grande perdita per il nostro territorio. Raffinata e appassionata intellettuale ha promosso progetti culturali e sociali, diventando vero motore del sistema di valorizzazione della regione. Ha compreso il passato e immaginato il futuro per Rende antica con intuito, progettualità e spiccata visione internazionale. Da assessora alla cultura con straordinaria visione e altrettanta determinata passione ha contribuito a sviluppare il progetto “Rende Borgo dei Musei”, un programma di rigenerazione urbana, di rilancio turistico, economico e sociale diretto a invertire il processo di declino e di spopolamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

petrusewicz e la sua passione per rende

© Iltempo.it - Petrusewicz e la sua passione per Rende

Approfondimenti su Petrusewicz Rende

Dalle scarpette a punta ai miliardi: la sua disciplina è nata alla sbarra, poi la passione per la matematica e un'intuizione hanno cambiato la sua vita

James Remar e la sua storia d amore a Derry ricca di passione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Petrusewicz Rende

Argomenti discussi: Il mondo di Marta Petrusewicz, storica dei tanti Sud; Marta Petrusewicz: la postura morale della storia; In ricordo di Marta Petrusewicz, intellettuale glocale tra Polonia, Usa e Arcavacata; CALABRIA – Addio a Marta Petrusewicz, storica del Meridione - Moked.

petrusewicz e la suaIn ricordo di Marta Petrusewicz, intellettuale glocale tra Polonia, Usa e ArcavacataNel corso del tempo è diventata un centro di gravità permanente della scena culturale cosentina per restare a questa sua amata periferia ... corrieredellacalabria.it

petrusewicz e la suaAddio a Marta Petrusewicz, storica e intellettuale di rilievo internazionaleNata a Varsavia, ha insegnato per anni tra Europa e Stati Uniti, legando il suo nome all’Unical. Compagna di Franco Piperno è stata impegnata in politica, anche direttamente come assessora di Rende ... rainews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.