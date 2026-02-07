La scomparsa di Marta Petrusewicz lascia un vuoto nel cuore della comunità di Rende. La sua assenza si fa sentire in modo forte tra amici, parenti e chi l’aveva conosciuta. Marta era una donna apprezzata, che aveva dedicato parte della sua vita a questa città. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando tutti senza parole. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

La scomparsa di Marta Petrusewicz è un dolore personale e una grande perdita per il nostro territorio. Raffinata e appassionata intellettuale ha promosso progetti culturali e sociali, diventando vero motore del sistema di valorizzazione della regione. Ha compreso il passato e immaginato il futuro per Rende antica con intuito, progettualità e spiccata visione internazionale. Da assessora alla cultura con straordinaria visione e altrettanta determinata passione ha contribuito a sviluppare il progetto “Rende Borgo dei Musei”, un programma di rigenerazione urbana, di rilancio turistico, economico e sociale diretto a invertire il processo di declino e di spopolamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Petrusewicz e la sua passione per Rende

Argomenti discussi: Il mondo di Marta Petrusewicz, storica dei tanti Sud; Marta Petrusewicz: la postura morale della storia; In ricordo di Marta Petrusewicz, intellettuale glocale tra Polonia, Usa e Arcavacata; CALABRIA – Addio a Marta Petrusewicz, storica del Meridione - Moked.

In ricordo di Marta Petrusewicz, intellettuale glocale tra Polonia, Usa e ArcavacataNel corso del tempo è diventata un centro di gravità permanente della scena culturale cosentina per restare a questa sua amata periferia ... corrieredellacalabria.it

Addio a Marta Petrusewicz, storica e intellettuale di rilievo internazionaleNata a Varsavia, ha insegnato per anni tra Europa e Stati Uniti, legando il suo nome all’Unical. Compagna di Franco Piperno è stata impegnata in politica, anche direttamente come assessora di Rende ... rainews.it

Il mondo di Marta Petrusewicz, storica dei tanti Sud. Dalla Polonia alla Macondo dell'Università della Calabria, passando per Harvard e New York: ci lascia un'intellettuale che ha saputo guardare il Meridione mettendolo a raffronto con il paesaggio globale. facebook