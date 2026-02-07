Peter Gomez confessa Antonio Di Bella ed Erri De Luca

Questa sera Peter Gomez torna con una nuova puntata di La Confessione. L’intervista va in onda alle 20 e questa volta il giornalista incontrerà personaggi di vari settori, dalla politica allo sport, parlando di temi caldi e di esperienze personali. Tra gli ospiti ci sono Antonio Di Bella ed Erri De Luca, che si racconteranno senza filtri.

Peter Gomez torna questa sera, sabato 7 febbraio, con una nuova puntata de La Confessione, il programma di interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport, in onda alle 20.15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 7 febbraio 2026. Il primo ospite è Antonio Di Bella, storico corrispondente dagli Stati Uniti, anche durante l’assalto a Capitol Hill nel 2021, e da Parigi, durante gli attentati alla redazione di Charlie Hebdo e al Bataclan nel 2015. Giornalista da 45 anni, Di Bella ripercorrerà non solo la sua carriera, ma anche gli anni ’70 e ’80, analizzando le differenze con l’attualità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Peter Gomez confessa Antonio Di Bella ed Erri De Luca Approfondimenti su Peter Gomez Peter Gomez confessa Tiziana Ferrario ed Enrico Bertolino Stasera, sabato 24 gennaio, Peter Gomez torna con un nuovo episodio di La Confessione, il programma di interviste in onda alle 20. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Peter Gomez Argomenti discussi: Peter Gomez confessa Antonio Di Bella ed Erri De Luca; Peter Gomez confessa Antonio Di Bella ed Erri De Luca; Peter Gomez confessa Giancarlo De Cataldo e Francesca Reggiani; La performance di Ghali snobbata dalla Rai alla cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026. Peter Gomez facebook #tagada Le violenze alla manifestazione di Torino per Askatasuna nel commento del giornalista Peter Gomez x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.