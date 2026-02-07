Petardo in campo Domiciliari all’ultrà interista

Durante la partita Cremonese-Inter dello scorso 1 febbraio, un tifoso nerazzurro di 19 anni ha lanciato un petardo in campo, vicino al portiere Emil Audero. Il ragazzo, che era stato arrestato, ora potrà uscire di casa e restare ai domiciliari. La decisione è stata presa dai giudici dopo aver valutato la sua posizione.

Concessi gli arresti domiciliari al 19enne tifoso nerazzurro che, il primo febbraio scorso, durante la partita Cremonese-Inter, aveva lanciato un petardo in direzione del portiere grigiorosso, Emil Audero. Nell'ordinanza con cui la giudice per le indagini preliminari di Milano, Giulia Marozzi, ha convalidato l'arresto differito e disposto la custodia cautelare ai domiciliari, si legge che l'ultrà nerazzurro ha causato un "grave pericolo per l'incolumità dei giocatori e delle altre persone presenti sugli spalti" e c'è il rischio che possa commettere altri reati dello stesso genere per la sua "incapacità di contenere i propri impulsi".

