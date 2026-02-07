Petardo Audero convalidato l’arresto differito del 19enne protagonista dell’episodio

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto differito del 19enne coinvolto nell’episodio con il petardo Audero. L’uomo, che era stato fermato nelle scorse ore, dovrà presentarsi nuovamente in tribunale tra qualche giorno. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella zona, e ora si attende di capire quali saranno i prossimi sviluppi.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il panorama calcistico italiano torna a riflettere sulla sicurezza negli stadi dopo i gravi fatti avvenuti durante il match tra  Cremonese e Inter. Il  GIP del Tribunale di Milano, Giulia Marozzi, ha ufficialmente  accolto le misure cautelari presentate dal  PM Francesco Cajani, convalidando così l’ arresto differito  per il giovane sostenitore protagonista dell’episodio. La dinamica dell’incidente e le scuse in tribunale. Il protagonista della vicenda è un  ultrà di soli 19 anni, accusato di aver  lanciato un petardo  dal settore ospiti dello stadio Zini di Cremona durante l’ultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

