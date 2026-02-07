Petardi sui binari slogan per Hannoun e una scala per assaltare le Olimpiadi

Gli antagonisti sono tornati in strada a Milano per protestare contro le Olimpiadi e l’Ice. Hanno lanciato petardi sui binari e srotolato uno striscione con scritto “Riprendiamoci le città liberiamo le nostre montagne” davanti a Porta Romana. La piazza si è riempita con slogan e qualche scala usata per tentare di

Gli antagonisti a Milano hanno sfilato per una "manifestazione nazionale" contro le Olimpiadi e contro l'Ice: appuntamento in piazzale Medaglie d'Oro, a Porta Romana, dietro lo striscione "Riprendiamoci le città liberiamo le nostre montagne", firmato dal "Comitato insostenibili Olimpiadi" che ha organizzato le "Utopiadi". Da venerdì, infatti, gli antagonisti hanno occupato il PalaSharp di Milano, palazzetto da tempo in disuso, per la contromanifestazione dei centri sociali. Secondo fonti ufficiali ci sono un migliaio di persone in manifestazione a Milano, per un corteo che ha visto la presenza di diverse anime, inclusa quella dei pro Pal che chiedono contestualmente l'esclusione di Israele dai Giochi Olimpici e la liberazione dei predicatori delle manifestazioni di questi mesi, incluso Mohammad Hannoun.

