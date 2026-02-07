Gli antagonisti si sono radunati questa mattina a Milano per protestare contro le Olimpiadi e contro l’Ice. In piazzale Medaglie d’Oro, a Porta Romana, hanno sfilato portando uno striscione con scritto “Riprendiamoci le città liberiamo le nostre montagne”. La manifestazione, chiamata “Utopiadi” e organizzata dal

Gli antagonisti a Milano hanno sfilato per una “manifestazione nazionale” contro le Olimpiadi e contro l’Ice: appuntamento in piazzale Medaglie d’Oro, a Porta Romana, dietro lo striscione “Riprendiamoci le città liberiamo le nostre montagne”, firmato dal "Comitato insostenibili Olimpiadi" che ha organizzato le “Utopiadi”. Da venerdì, infatti, gli antagonisti hanno occupato il PalaSharp di Milano, palazzetto da tempo in disuso, per la contromanifestazione dei centri sociali. Secondo fonti ufficiali ci sono un migliaio di persone in manifestazione a Milano, per un corteo che ha visto la presenza di diverse anime, inclusa quella dei pro Pal che chiedono contestualmente l’esclusione di Israele dai Giochi Olimpici e la liberazione dei predicatori delle manifestazioni di questi mesi, incluso Mohammad Hannoun. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Petardi e slogan per Hannoun, poi bombe carta sulla polizia: antagonisti allo scontro a Milano

Gli antagonisti hanno raggiunto Milano per protestare contro le Olimpiadi e l’Ice.

I manifestanti di Askatasuna hanno lanciato bombe carta durante una protesta a Corso Regina Margherita.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

