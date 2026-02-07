Perseguitava la famiglia con richieste di denaro e minacce sotto l' effetto di alcol a Perugia uomo nei guai

La polizia ha arrestato un uomo a Perugia che minacciava la famiglia e chiedeva soldi sotto l’effetto dell’alcol. A Città di Castello, invece, un altro uomo è stato allontanato da casa dopo aver maltrattato un familiare. Le denunce e le indagini delle forze dell’ordine hanno portato subito alle misure necessarie.

Un uomo è stato oggetto di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai familiari conviventi. Il soggetto è stato ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni di più componenti della propria famiglia. La misura è stata adottata a seguito di una denuncia presentata da un familiare dopo una violenta lite. L'intervento è stato condotto dalla Polizia di Stato di Città di Castello, come reso noto dalle autorità competenti. Maltrattamenti in famiglia a Città di Castello L'operazione è stata portata a termine dal personale del Commissariato di Città di Castello, in provincia di Perugia, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip.

