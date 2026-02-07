Perseguita una donna al telefono e prova a entrarle in casa

Ancona si mobilita per proteggere una donna che da settimane vive nel terrore. L’uomo di 60 anni che la perseguitava al telefono e cercava di entrare in casa è stato finalmente ammonito dal Questore. La donna ora può respirare un po’ più tranquilla, ma la paura resta. La città si stringe intorno a lei, consapevole dei rischi di questa situazione.

Ancona si stringe attorno a una donna vittima di stalking, con un uomo di 60 anni ora formalmente ammonito dal Questore. La vicenda, che si è protratta nel tempo e ha generato crescente preoccupazione nella comunità, culmina in un provvedimento che, pur non essendo immediatamente sanzionatorio, rappresenta un avvertimento chiaro e un importante passo verso la protezione della vittima. L'ammonimento, emesso in data odierna, 7 febbraio 2026, segna un punto di svolta nella gestione del caso e introduce una nuova prospettiva legale, potenzialmente più incisiva in caso di recidiva. L'uomo, la cui identità non è stata resa nota per tutelare la privacy della vittima e le indagini in corso, ha ripetutamente manifestato un comportamento persecutorio nei confronti della donna, andando ben oltre i limiti di una semplice insistenza.

La polizia di Ancona ha emesso un ammonimento nei confronti di un uomo di 60 anni, accusato di aver perseguitato una donna.

Una donna di 44 anni ha subito mesi di molestie e stalking, culminati in un tentativo di irruzione nella sua abitazione da parte di un uomo armato di coltello.

