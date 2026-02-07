Percorso abilitante se ho i 24 CFU perché devo presentare domanda per i 60? Pillole di Question Time

Da orizzontescuola.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 5 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, Francesco Bunetto ha aperto il dibattito chiedendo perché, se si possiedono già i 24 CFU, si debba comunque presentare domanda per i 60. Simone Craparo, docente e sindacalista della Gilda Unams, ha spiegato le differenze tra i due requisiti e le motivazioni ufficiali dietro questa richiesta. La discussione ha attirato l’attenzione di chi sta affrontando il percorso di abilitazione.

Nel question time del 5 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Francesco Bunetto e con ospite Simone Craparo, docente e sindacalista della Gilda Unams, è stata affrontata una questione legata ai requisiti di accesso ai percorsi abilitanti. L’attenzione si è concentrata su chi possiede i 24 CFU e sulla possibilità di iscriversi direttamente al percorso abilitante da 36 CFU. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Percorso Abilitante

Concorso docenti PNRR, è ordinario ma non abilitante. Occorre percorso da 30, 36 o 60 CFU. Pillole di Question Time

Durante il question time dell’11 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso del concorso docenti PNRR, evidenziando che si tratta di un percorso ordinario ma non abilitante, richiedendo 30, 36 o 60 CFU.

Laureando iscritto al percorso abilitante da 60 CFU potrà inserirsi con riserva nelle GPS? Pillole di Question Time

Durante il question time su OrizzonteScuola TV, si è parlato di un tema caldo per molti laureandi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Percorso Abilitante

Argomenti discussi: Percorsi abilitanti: 30 o 60 CFU? GPS a che punto siamo. RISPOSTE AI QUESITI; Vincitori dei concorsi PNRR: a quale percorso abilitante dovranno iscriversi? [Chiarimenti e casi particolari]; Percorsi abilitanti: terzo anno di servizio, requisiti di accesso, quante domande è possibile presentare. RISPOSTE AI QUESITI; Percorsi abilitanti 30, 36, 60 CFU del 2025/26: chi può partecipare, tempi e costi [LO SPECIALE].

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.