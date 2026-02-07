Percorso abilitante se ho i 24 CFU perché devo presentare domanda per i 60? Pillole di Question Time

Nel question time del 5 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, Francesco Bunetto ha aperto il dibattito chiedendo perché, se si possiedono già i 24 CFU, si debba comunque presentare domanda per i 60. Simone Craparo, docente e sindacalista della Gilda Unams, ha spiegato le differenze tra i due requisiti e le motivazioni ufficiali dietro questa richiesta. La discussione ha attirato l’attenzione di chi sta affrontando il percorso di abilitazione.

Nel question time del 5 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Francesco Bunetto e con ospite Simone Craparo, docente e sindacalista della Gilda Unams, è stata affrontata una questione legata ai requisiti di accesso ai percorsi abilitanti. L'attenzione si è concentrata su chi possiede i 24 CFU e sulla possibilità di iscriversi direttamente al percorso abilitante da 36 CFU.

