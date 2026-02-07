Perché No il nuovo video di Marco Travaglio | Come funziona oggi il processo e cosa cambierebbe se vincesse il Sì

Marco Travaglio spiega come funziona oggi il processo penale in Italia e cosa cambierebbe in caso di vittoria del Sì. Nel nuovo video della serie “Perché No”, il giornalista mette in chiaro il ruolo del pubblico ministero, spesso confuso con quello dell’avvocato, e sottolinea l’importanza di una formazione comune tra pm e giudice. La serie, pubblicata ogni settimana su YouTube e sul sito del Fatto, cerca di chiarire i punti più complicati del referendum con spiegazioni semplici e dirette.

Come funziona il processo penale in Italia? Cosa fa il pubblico ministero e perché il suo ruolo non è paragonabile a quello dell’avvocato? Perché è importante che pm e giudice abbiano la stessa cultura e formazione? Marco Travaglio ne parla nella seconda puntata di Perché No, la guida pratica al referendum: cinque video-spiegazioni pubblicate a cadenza settimanale, ogni venerdì alle 15, sul canale YouTube del direttore e sul sito del Fatto. Nel nostro sistema costituzionale, spiega Travaglio, il pm non è l’avvocato dell’accusa, ma “il primo difensore del cittadino”: un magistrato che ha l’obbligo di cercare la verità, esattamente come il giudice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Marco Travaglio spiega cosa cambierà con la riforma Nordio-Meloni.

Marco Travaglio prende posizione contro la censura preventiva e il rischio di un precedente pericoloso.

