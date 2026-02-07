Perché Milan-Como è stata rinviata e non si gioca oggi dopo mesi di caos tra Serie A e Australia

Questa sera il match tra Milan e Como non si gioca, come previsto. La partita è stata rinviata al 18 febbraio alle 20:45. La causa principale è il caos nato tra le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e l’accordo saltato con l’Australia, che ha spinto la Lega Serie A a riprogrammare l’incontro. La decisione è arrivata dopo mesi di tensioni e negoziati complicati.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e l'accordo saltato per giocare la partita in Australia hanno costretto la Lega Serie A riprogrammare il match, rinviato al 18 febbraio (ore 20:45).🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Milan Como

L’attesa è finita: Milan e Como si sfideranno a Perth, in Australia, l’8 febbraio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Como

Argomenti discussi: Perché Milan-Como non si gioca l'8 febbraio: quando si recupera? La nuova data e l'orario; Milan-Como, c’è la data: si giocherà il 18 febbraio a San Siro. Inter-Juve a San Valentino; Finita la Champions, c'è la data di Milan-Como. E Inter-Juve si può giocare di venerdì; Quando verrà recuperata Milan-Como?.

Perché Milan-Como è stata rinviata e non si gioca oggi dopo mesi di caos tra Serie A e AustraliaLe Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e l'accordo saltato per giocare la partita in Australia hanno costretto la Lega Serie A riprogrammare il match ... fanpage.it

Perché Milan-Como è stata rinviata al 18 febbraio? Ufficiale lo slittamentoIl rinvio di Milan-Como era già nell'aria, ma ora è arrivata anche l'ufficialità della Lega Serie A. La super sfida di campionato non si giocherà durante questo weekend: i tifosi dovranno aspettare il ... tag24.it

Certo che per questo pre-show di Milan-Como non hanno davvero badato a spese. #Olympics2026 #cerimoniadiapertura #OlimpiadiInvernali x.com

Rinvio Milan-Como In occasione del rinvio della partita Milan-Como, valevole per il 24esimo turno di Serie A, i giocatori coinvolti riceveranno 6 politico (squalificati esclusi). facebook