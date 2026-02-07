Donald Trump si rifiuta di chiedere scusa per il video in cui si vedevano Obama trasformati in scimmia. Il presidente americano ha spiegato di non aver visto la parte offensiva e ha respinto le accuse di razzismo, anche tra i repubblicani, che lo hanno criticato per aver condiviso il filmato sui social.

Se all'inizio la portavoce di Donald Trump ha minimizzato il video e accusato chi lo aveva criticato di occuparsi di cose poco importanti, è stato poi necessario rimuovere il video perché da ogni parte politica si sono sollevate accuse e indignazione. Anche da parte di Tim Scott, unico repubblicano nero in Senato e buon alleato di The Donald, che ha sperato che il post di Trump «fosse un fake», perché «è la cosa più razzista mai provenuta dalla Casa Bianca», invitando alla sua cancellazione e a un chiarimento. La clip faceva parte di un filmato lungo circa un minuto che riproponeva tesi infondate sulle presunte frodi elettorali del 2020 e includeva, verso la fine, l’immagine dei volti dell’ex presidente Barack Obama e dell’ex first lady Michelle Obama sovrapposti a corpi di primati in un contesto di giungla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché Donald Trump ha rifiutato di scusarsi per il video degli Obama trasformati in scimmia?

Donald Trump ha condiviso un video che mostra Barack e Michelle Obama trasformati in scimmie, immersi in una giungla.

Donald Trump torna a scatenare polemiche.

