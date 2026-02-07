per il governo la data del referendum sulla giustizia non cambia

Il governo ha deciso di non spostare la data del referendum sulla giustizia. Questa mattina, il Consiglio dei ministri ha approvato una modifica al quesito proposto dai promotori del

Il Consiglio dei ministri ha modificato il quesito ammesso ieri dai promotori del "No", che cercavano di guadagnare tempo Con un rapido Consiglio dei ministri organizzato sabato mattina, il governo ha rivisto in parte il quesito del referendum costituzionale sulla giustizia per provare a non farne slittare le date del 22 e del 23 marzo. Venerdì, la Corte di Cassazione aveva infatti ammesso un nuovo quesito, presentato dai promotori del "No", che non aveva differenze sostanziali, ma solo una diversa indicazione degli articoli della Costituzione cambiati dalla riforma. La modifica era stata proposta proprio per far slittare la data, ma il governo ha provveduto ad aggiornare il quesito provando in questo modo ad aggirare il problema.

La Cassazione ha dato ragione ai giuristi che avevano sostenuto la validità della raccolta firme.

Il governo Meloni ha deciso di non spostare la data del referendum sulla giustizia.

Il governo non cambia data al Referendum Giustizia dopo la decisione della Cassazione: cosa succede oraIl governo Meloni, riunito nel Consiglio dei ministri, ha deciso che la data del referendum sulla riforma della giustizia non cambierà: si vota il 22 ... fanpage.it

La Cassazione inguaia il governo sulla data del referendum. Ora è una corsa a ostacoliLa Suprema Corte ha accolto il nuovo quesito per il referendum nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500 mila cittadini. La presidenza del Consiglio dovrà ora a ... ilfoglio.it

