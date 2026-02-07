Per chi continua a chiedere Verità per Giulio Regeni

Sono passati dieci anni da quando Giulio Regeni sparì al Cairo. Ancora oggi, la richiesta di verità non si ferma. I familiari e i sostenitori continuano a chiedere giustizia, mentre le indagini si trascinano senza risposte definitive. La sua morte resta un mistero che nessuno ha ancora chiarito del tutto.

G IULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO Genere: la verità a 24 fotogrammi il secondo Di Simone Manetti X Leggi anche › Riparte "Un giorno in pretura" con lo speciale dedicato al processo per la morte di Giulio Regeni Dieci anni fa, il 25 gennaio 2016, Giulio Regeni non dava più notizie di sé. Nove giorni dopo, il 3 febbraio, il suo corpo martoriato veniva trovato lungo una strada periferica. Da allora i genitori di Giulio, Paola e Claudio, insieme all'avvocata Alessandra Ballerini, lottano perché sia fatta luce su quel delitto e i responsabili siano puniti. Un momento del documentario "Giulio Regeni – Tutto il male del mondo" di Simone Manetti. Approfondimenti su Giulio Regeni Giulio Regeni, i genitori a dieci anni dalla sua morte: "Siamo rimasti umani. Giulio continua a fare cose" A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, i suoi genitori ribadiscono l'importanza di cercare verità e giustizia, mantenendo vivo il ricordo del ricercatore italiano. Giulio Regeni, Mattarella: 'No compromessi, solo verità e giustizia' La commemorazione di Giulio Regeni organizzata a Fiumicello Villa Vicentina rappresenta un momento di riflessione collettiva sulla ricerca della verità e della giustizia. A dieci anni dalla scomparsa e dall'uccisione di Giulio Regeni, Roberta Petrelluzzi ricostruisce le tappe del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano attraverso il processo e le deposizioni dei testimoni.

