per chi ama divertimenti e fraintendimenti che si consumano negli interni

L ’APPARTAMENTO – SOLD OUT Genere: commedia Regia: Francesco Apolloni e Giulio Manfredonia. Con Nina Sciarappa, Mimì Karbal, Liliana Fiorelli, Mohamed Zouaoui, Giorgio Pasotti, Fabrizio Buompastore. Su RaiPlay Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026: film, serie tv e nuove uscite da segnare in agenda X Leggi anche › “Zamora”: la delicata commedia rétro di Neri Marcorè è su Rai 1 e RaiPlay Una casa popolare, una truffa, tre coppie che si ritrovano sotto lo stesso tetto, ciascuna rivendicando il diritto di abitare l’appartamento e tutte costrette a convivere tra equivoci, fatiche e insperate integrazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

