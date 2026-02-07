Pellegatti | Tonali alla Juventus? Sarei sorpreso Non è stato svenduto non andava proprio venduto

Carlo Pellegatti non crede che Sandro Tonali possa davvero trasferirsi alla Juventus. Il giornalista sottolinea che il giocatore non è stato svenduto e che, secondo lui, non aveva senso cederlo. Pellegatti aggiunge che sarebbe davvero una sorpresa se il centrocampista lasciasse il Milan, visto che la società non aveva intenzione di privarsene. Le voci continuano a circolare, ma lui si dice scettico su questa ipotesi di mercato.

Il giornalista Carlo Pellegatti ha pubblicato su 'YouTube' un video rispondendo ad alcune domande della sua community. Tanto spazio a Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan. Per un utente è stato svenduto. Il giornalista risponde così: "Più che parlare di un Tonali svenduto dalla dirigenza, Tonali non era da vendere, punto, se vuoi costruire qualcosa. Non si vendono i grandi giocatori, non si doveva vendere, stop. Sono abituato a un altro Milan. Non era da vendere e basta". Un altro utente parla della paura di vederlo alla Juventus in futuro. Pellegatti è sicuro: "Tonali probabilmente andrà in qualche altra squadra inglese, che vada in qualche altra squadra italiana.

