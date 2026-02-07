pelicans rimontano e vincono contro i timberwolves

I New Orleans Pelicans hanno vinto una partita difficile contro i Minnesota Timberwolves. La squadra ha rimontato da una situazione complicata e ha conquistato la vittoria grazie a un’ottima prestazione di squadra. La partita è stata emozionante fino all’ultimo minuto, con i Pelicans che hanno dimostrato carattere e determinazione.

La notte di venerdì i New Orleans Pelicans hanno rimontato una situazione iniziale difficile contro i Minnesota Timberwolves, grazie a una prestazione corale guidata da Saddiq Bey. Bey ha chiuso con 30 punti, decisivi nel finale, compresi i due tiri liberi che hanno chiuso la gara a 10,8 secondi dalla sirena. Zion Williamson ha aggiunto 29 punti e Trey Murphy III 26, permettendo ai Pelicans di interrompere una serie negativa di tre sconfitte consecutive. I Timberwolves avevano costruito un vantaggio significativo nel terzo quarto toccando i 18 punti, ma la partita è rapidamente cambiata. Minnesota è riuscita a ribaltare la situazione temporaneamente a 50 secondi dal termine grazie a una tripla di Bones Hyland; Williamson è però intervenuto con un gioco da tre punti (canestro più fallo) per riportare avanti i Pelicans 117-115 a 35,5 secondi dalla sirena. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nella seconda giornata della United Cup 2026, la Cina ha ottenuto una vittoria importante contro il Belgio, vincendo per 2-1 a Sydney.

