Pedrosa | La Ducati ha fatto una mossa intelligente sul mercato piloti

La Ducati ha deciso di fare una mossa importante sul mercato piloti per il 2027. La casa italiana ha scelto di agire ora, anche se la stagione 2026 è appena iniziata con i test di Sepang. La strategia sembra essere quella di prepararsi al meglio per le prossime stagioni, puntando a rafforzare la squadra con scelte oculate e mirate. I vertici del team sembrano fiduciosi, e gli appassionati si chiedono quali saranno le prossime mosse nel mercato dei piloti.

Il mercato piloti della MotoGP per il 2027 sta acquisendo un rilievo maggiore rispetto all’azione in pista, con la pre-stagione 2026 avviata dai test di Sepang e movimenti che si delineano anche in assenza di conferme ufficiali. L’attenzione degli appassionati è rivolta alle possibili strategie dei principali costruttori e alle sostituzioni che potrebbero ridefinire la griglia per la prossima annata. movimenti confermati e scenari imminenti: tra le poche conferme ufficiali figura il rinnovo di Marco Bezzecchi con Aprilia, con indicazioni su ulteriori sviluppi in arrivo. Si parla anche di un possibile passaggio di Marc Márquez alla Ducati, ipotesi che potrebbe trasformare equilibri e gerarchie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Durante la presentazione della nuova Aprilia, l’amministratore delegato Massimo Rivola ha commentato il mercato piloti della MotoGP, sottolineando come alcuni team si muovano con decisione.

