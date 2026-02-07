Elly Schlein ha chiuso in fretta il caso dei Giovani democratici di Bergamo, dopo le scuse poco convinte degli stessi per aver pubblicato un cartello con la scritta

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha frettolosamente dichiarato chiuso il caso dei Giovani democratici di Bergamo, dopo le distratte scuse formulate da questi ultimi per aver postato un cartello con la scritta: ‘Meglio maiale che sionista' con tanto di disegno di maiale zannuto. Ma, per l'appunto, si tratta di scuse distratte, tant'è vero che il cartello resta tuttora nel post del 7 ottobre 2025, con il quale hanno pensato bene di celebrare i due anni esatti dai massacri perpetrati da Hamas su 1400 israeliani, in gran parte loro coetanei". Lo scrive su X Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pd: Malan, 'Schlein chiude troppo in fretta deriva estremista giovani di Bergamo'

Elly Schlein si è scagliata contro un post dei Giovani democratici di Bergamo, definendolo

