Pd in Sicilia via alla campagna L' Italia che sentiamo

Oggi in Sicilia parte la campagna di ascolto del Pd. I circoli si spostano nelle piazze per parlare con i cittadini, spiegare il motivo del no al referendum e ascoltare le loro preoccupazioni e speranze. È un tentativo di coinvolgere la gente e capire meglio cosa pensa la comunità.

Un'iniziativa che vedrà i circoli nelle piazze per spiegare le ragioni del no al referendum e per ascoltare i siciliani e le siciliane, capire come stanno, cosa temono, cosa sperano Parte oggi anche in Sicilia la campagna di ascolto del Partito democratico. Una iniziativa che vedrà i circoli nelle piazze per spiegare le ragioni del no al referendum e per ascoltare i siciliani e le siciliane, capire come stanno, cosa temono, cosa sperano. "Una vera e propria inchiesta sociale sul territorio - spiega Sergio Lima, responsabile Organizzazione della segreteria regionale del Pd - il cui scopo non è convincere sulle ragioni del Pd ma ascoltare la nostra terra.

