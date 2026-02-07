Pavia, il giovane Oleg Romaniuc vive ancora in strada perché nessuno gli affitta casa. Da quando ha raccontato la sua storia, molti hanno iniziato a chiedere come aiutarlo. Lui vive con Rudolph, il suo cane guida, e cerca una sistemazione da mesi senza successo. La sua situazione ha fatto scattare un’ondata di solidarietà tra i cittadini, ma ancora nessuna soluzione concreta.

Pavia, 7 febbraio 2026 – Una casa non l’ha ancora trovata, ma dal momento in cui Oleg Romaniuc, 28 anni, ha deciso di rendere pubblica la sua storia, è scattata la gara di solidarietà. «Ad aprile lascerò il mio appartamento, se il proprietario sarà d’accordo, ti proporrò come inquilino», ha scritto sui social una ragazza. E anche alcune agenzie immobiliari che prima non avevano soluzioni, improvvisamente si sono fatte avanti con delle proposte. «Adesso non mi sento più solo – ammette il fisioterapista che a causa di una forma acuta di leucemia, ha perso la vista –, ma è da due anni che cerco casa e ricevo soltanto porte in faccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, l’odissea di Oleg: “Vivo con Rudolph, il mio cane guida. E nessuno mi affitta casa”

