pavia il sogno di viale gorizia senza buche dura poche ore

Pavia, il sogno di vedere viale Gorizia senza buche dura poche ore. La strada, chiusa per alcune ore questa mattina per riempire le voragini e mettere in sicurezza il manto stradale, è tornata subito alla normalità. I lavori sono stati rapidi, ma l’effetto durato poco. Alla fine, i veicoli sono tornati a percorrere la strada con le buche di sempre, lasciando di nuovo il problema irrisolto.

Pavia, 7 febbraio 2026 – Chiuso per una mattina per coprire le buche e metterlo in sicurezza, viale Gorizia è stato percorribile senza mettere a rischio i cerchioni delle gomme delle auto soltanto per poche ore. Sono bastate le piogge cadute giovedì sera a riaprire i crateri. L’intervento, che l’amministrazione comunale già sapeva non poteva essere definitivo, ha comunque sollevato diverse critiche sia da parte degli automobilisti che dal mondo politico. Le accuse. “Secondo un decreto ministeriale del 2024 – sostiene Cosimo Lacava, consigliere comunale del Pd - una asfaltatura dovrebbe essere realizzata con criteri tali da garantire una durata dai 5 ai 15 anni nei risanamenti non completi e fino a 20 anni nei risanamenti completi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Approfondimenti su Pavia Viale Gorizia

Ultime notizie su Pavia Viale Gorizia

