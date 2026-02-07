Paura alla rotatoria tra Paderno e Cusano | albero crolla sfiorando un’auto in transito

Paura ieri sera tra Paderno Dugnano e Cusano Milanino, quando un grosso albero si è abbattuto sulla strada vicino alla rotatoria. L’albero ha sfiorato un’auto che passava in quel momento, creando tensione tra gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il tronco. Diversi veicoli sono rimasti in coda mentre si lavorava per ripristinare la viabilità. Nessuno si è fatto male, ma la paura è stata tanta.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Paura alla rotatoria tra Paderno e Cusano: albero crolla sfiorando un'auto in transito

