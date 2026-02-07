L’Italia si posiziona tra le prime cinque nel mondiale di pattinaggio artistico. A metà gara a squadre, la squadra azzurra si trova al terzo posto, mentre Malinin viene battuto da Kagiyama. Nel singolo maschile, Grassl si prende il quinto posto e alle 22 inizia la seconda parte della gara, dove si gioca il bronzo con Canada e Georgia.

L’Italia è tra le cinque squadre che hanno passato il turno nella gara a squadre di pattinaggio di figura, ma questa non è una sorpresa. Lo shock di serata è che Ilia Malinin, il fenomeno del pattinaggio attesissimo ai Giochi, non è stato il migliore in pista. Il giapponese Kagiyama, suo primo rivale anche nella gara individuale, ha fatto meglio di lui nel programma corto: si è preso i 10 punti del miglior punteggio (108.67), lasciando Malinin al secondo posto (98.00). Era già successo alla Grand Prix Final di dicembre 2025, quando aveva poi ribaltato nettamente il punteggio con il programma libero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pattinaggio, Italia tra le top 5: terza a metà della gara a squadre. Malinin battuto da Kagiyama

Sono state ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Pattinaggio, Italia tra le top 5: terza a metà della gara a squadre. Malinin battuto da KagiyamaQuinto posto per Grassl nel singolo maschile, alle 22 via alla seconda parte della competizione: ci giochiamo il bronzo con Canada e Georgia. La stella americana sbaglia e viene superato nettamente da ... gazzetta.it

Team event di pattinaggio artistico, Italia 3ª dopo la prima giornata, in corsa per la finaleAl debutto del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 impresa di Lara Gutmann e della coppia italiana d'artistico (Conti e Macii) che ottengono due terzi posti, conditi dal quinto ... corriere.it

Intanto l'Italia del pattinaggio di figura va in finale! Basta l'87.54 di Daniel Grassl per restare davanti alla Georgia. Bene! Alle 22.05 comincia la finale con le coppie di artistico Forza azzurri! #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi #MilanoCortina x.com

Lara Naki Gutmann, bronzo agli Europei, rappresenta l’Italia alle Olimpiadi invernali 2026 nel pattinaggio di figura. La costumista Marika Poli ci racconta come nascono i look olimpici, tra retine da 25 grammi per mettere in scena la libertà femminile e sfumatur facebook