Patrizia Armellin la killer di Paolo Vaj a processo ad Ancona per estorsione all’ex marito

Patrizia Armellin si trova davanti a un nuovo processo ad Ancona, questa volta per estorsione all’ex marito. Durante l’udienza, l’uomo ha raccontato delle minacce ricevute, aggiungendo dettagli che complicano ancora di più la vicenda. La donna, già condannata per l’omicidio di Paolo Vaj, ora deve rispondere anche di questa accusa. La situazione si fa sempre più intricata, tra vecchi rancori e nuove accuse.

La killer di Paolo Vaj a processo per estorsione: l’ex marito racconta le minacce. Una nuova, complessa pagina si apre nel caso di Patrizia Armellin, la donna condannata per il brutale omicidio del compagno Paolo Vaj. La 59enne, attualmente detenuta a Padova per il delitto consumato nel 2019, si trova ora a processo ad Ancona con l’accusa di estorsione nei confronti del suo ex marito, un uomo di 53 anni residente nella provincia marchigiana. La vicenda, emersa durante le indagini sull’omicidio Vaj, getta luce su un passato tormentato e su un tentativo, secondo l’accusa, di ottenere vantaggi economici indebiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Patrizia Armellin, la donna condannata per omicidio in Veneto, torna sotto i riflettori.

La donna di 59 anni, condannata per omicidio in Veneto, è finita nuovamente sotto inchiesta.

