Patou saluta il direttore artistico | Guillaume Henry lascia il brand

La maison Patou, parte del gruppo LVMH, ha annunciato ufficialmente che Guillaume Henry lascia il suo ruolo di direttore artistico. L’azienda ha diffuso un comunicato in cui conferma la fine della collaborazione, senza fornire dettagli aggiuntivi. La notizia arriva dopo un periodo di cambiamenti nel management del brand.

La maison Patou, che fa parte di LVMH, ha detto addio al suo direttore artistico Guillaume Henry. A comunicare la decisione, che sarebbe condivisa, è un comunicato dell’azienda. Il brand sottolinea inoltre come questa scelta permetterà a Guillaume di dedicarsi completamente ad altri progetti, mentre la maison esplora un nuovo format per il suo sviluppo futuro. Guillaume Henry lascia la maison LVMH di Jean Patou. La maison saluta il designer che ha portato una nuova prospettiva e una visione contemporanea alla collezione donna. Henry ha presentato la sua ultima collezione AutunnoInverno 2026-2027 durante la Fashion Week di Parigi, a gennaio 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

