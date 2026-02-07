Una lunga fila di passeggeri si forma davanti ai display degli orari, sperando in una buona notizia. Molti sono arrivati in ritardo, altri sono rimasti bloccati in attesa di un treno che non arriva. La giornata si preannuncia complicata, con coincidenze saltate e tante persone che si trovano a passare ore ferme, senza sapere quando potranno partire. La stazione di Bologna si riempie di volti stanchi e nervosi, mentre l’aria è pesante di frustrazione.

Bologna, 7 febbraio 2026 – Davanti al tabellone della stazione centrale di Bologna un mare di gente è in attesa di capire se il proprio treno è stato cancellato oppure no. Sono ore di attesa. Qualcuno racconta di “ un ordigno inesploso ”, altri invece non si spiegano stia accadendo. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata, in graduale ripresa all’ora di pranzo, nei pressi della stazione di Bologna Centrale per l'intervento delle forze dell'ordine sulla linea dove sono stati tranciati i cavi: si tratterebbe di un sabotaggio anarchico-antagonista. Perché i treni sono in ritardo alla stazione di Bologna, cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passeggeri bloccati alla stazione di Bologna: “Attese infinite, coincidenze saltate: una giornata nera”

Approfondimenti su Bologna Stazione

Un incidente nel tunnel ha causato un blocco totale dei treni, provocando disagi nelle principali stazioni europee.

Due treni sono rimasti bloccati alla stazione di San Ruffillo, Bologna, a causa di guasti elettrici.

Ultime notizie su Bologna Stazione

