Pasqualon | La regione eccellenza mondiale dei trapianti di organi è senza donatori
La regione si trova di fronte a una grave carenza di donatori di organi. Pasqualon, consigliere regionale dell’Unione di Centro, ha depositato una mozione per chiedere nuove strategie e affrontare i dati del primo trimestre 2025. I numeri mostrano che, nonostante la regione sia considerata un’eccellenza mondiale nei trapianti, la disponibilità di donatori continua a calare, mettendo a rischio la vita di chi aspetta un intervento.
Il consigliere regionale Eric Pasqualon (Unione di Centro), interviene depositando una mozione per proporre nuove strategie operative a fronte dei dati del primo trimestre 2025, che evidenziano una sfida cruciale per la solidarietà regionale. «Il Veneto vanta un sistema di trapianti che è.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
