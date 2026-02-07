Pasqualon | La regione eccellenza mondiale dei trapianti di organi è senza donatori

La regione si trova di fronte a una grave carenza di donatori di organi. Pasqualon, consigliere regionale dell’Unione di Centro, ha depositato una mozione per chiedere nuove strategie e affrontare i dati del primo trimestre 2025. I numeri mostrano che, nonostante la regione sia considerata un’eccellenza mondiale nei trapianti, la disponibilità di donatori continua a calare, mettendo a rischio la vita di chi aspetta un intervento.

