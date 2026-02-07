Partita rugby oggi a Roma dove vederla in TV e streaming

Oggi a Roma si gioca una partita di rugby che interessa molto gli appassionati. Lo Stadio Olimpico apre le porte per l’esordio dell’Italia nel Sei Nazioni contro la Scozia. Chi non potrà essere presente può seguire la sfida in TV e streaming, perché l’attesa è tanta e il match promette emozioni intense.

Il grande rugby torna protagonista a Roma. Sabato 7 febbraio 2026 lo Stadio Olimpico ospiterà la sfida tra Italia e Scozia, gara d’esordio degli Azzurri nel Torneo Sei Nazioni. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:10, in un pomeriggio che si preannuncia carico di entusiasmo sugli spalti. Con l’arrivo di febbraio, il Sei Nazioni diventa uno degli eventi sportivi più seguiti dell’anno e la Nazionale guidata da Gonzalo Quesada è pronta a inaugurare la nuova edizione davanti al pubblico di casa. Quella con la Scozia non è più la classica sfida per evitare l’ultimo posto: nelle ultime stagioni, infatti, lo scenario della classifica è cambiato, rendendo il confronto ancora più interessante e competitivo.🔗 Leggi su Funweek.it

Oggi l’Italia scende in campo contro la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma per il debutto nel Sei Nazioni 2026.

