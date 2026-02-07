Partita Monza - Avellino | tutte le strade chiuse in città

Le strade di Monza restano chiuse al traffico per la partita tra il Monza e l’Avellino. Dopo le limitazioni già in atto per la Fiamma olimpica, le autorità hanno deciso di vietare il passaggio in alcune vie centrali. La città si svuota di auto e i cittadini devono trovare alternative per spostarsi. La partita si gioca questa sera allo stadio, e le chiusure dureranno fino a fine evento.

Dopo le chiusure stradali per il passaggio della Fiamma olimpica, a Monza arrivano nuove modifiche alla viabilità per la partita tra il Monza e l'U.S. Avellino che verrà disputata alle 15 di domani, domenica 8 febbraio.Come cambia la viabilitàCome ha specificato il Comune, a partire dalle ore 11.

