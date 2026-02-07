Partenze in F1 | perché le nuove gomme renderanno gli scatti più difficili

Le nuove gomme introdotte in Formula 1 cambieranno il modo in cui gli piloti partono e accelerano. Le scelte strategiche si fanno ancora più complicate, perché i tempi di reazione e le partenze si preannunciano più difficili da gestire. Con le modifiche alle gomme, i piloti dovranno adattarsi a una guida più precisa, mentre gli ingegneri lavorano già per trovare le soluzioni migliori. La pressione aumenta, e le prime gare saranno decisive per capire come affrontare questa novità.

La gestione dell’energia si posiziona come asse centrale delle norme 2026, imponendo un lavoro di analisi intensivo fin dalle fasi iniziali. Le prove condotte a Barcellona hanno mostrato differenze significative rispetto al passato, orientando l’attenzione verso il comportamento della Power Unit in condizioni operative diverse, con particolare focus sulle partenze. Tra i temi di maggiore rilievo figura una componente spesso sottovalutata ma decisiva: l’avvio della vettura e le procedure necessarie per ottenere uno scatto efficace. In questo contesto, le prime sessioni hanno evidenziato protocolli più articolati: dopo una fermata in griglia, i piloti mantengono giri motore elevati per un periodo prolungato, al fine di permettere al sistema di raggiungere il corretto regime operativo del turbo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Partenze in F1: perché le nuove gomme renderanno gli scatti più difficili Approfondimenti su Partenze F1 F1, Pirelli ufficializza le scelte delle gomme per le prime tre gare: saranno in azione tutte le mescole per l’asciutto Pirelli ha annunciato le scelte delle gomme ufficiali per le prime tre tappe del mondiale di Formula 1 2026, includendo tutte le mescole per le condizioni di asciutto. Trump e le nuove foto con Epstein. Gli scatti in mano ai democratici, tra collane hawaiane e condom personalizzati La pubblicazione di nuove foto di Trump insieme a Jeffrey Epstein ha riacceso il dibattito pubblico, rivelando immagini mai viste prima. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Partenze F1 Argomenti discussi: F1 2026: tutte le squadre e i piloti in griglia; F1. Lift and coast in qualifica, partenze più difficili, sorpassi caotici: ecco cosa cambia con le monoposto 2026 secondo i piloti; F1 2026, le prime foto della nuova Williams FW48 | Quattroruote.it; Tutto quello che vi siete persi (o che forse non sapete) dello shakedown F1 a Barcellona. F1. Lift and coast in qualifica, partenze più difficili, sorpassi caotici: ecco cosa cambia con le monoposto 2026 secondo i pilotiLando Norris e Oscar Piastri raccontano le loro prime sensazioni al volante della McLaren MCL40, la loro monoposto per la stagione 2026 di Formula 1 ... msn.com F1 2026 Perché un dettaglio nel video Mercedes ha tranquillizzato Ferrari sulle partenzeF1 2026 – Nel video della partenza della Mercedes c’è un dettaglio che, a Maranello, è stato tutt’altro che ignorato. Un particolare che ha contribuito a rendere la Ferrari più fiduciosa, soprattutto ... newsf1.it Nuove partenze all’aeroporto di #genova . È infatti decollato poco dopo le 8 di questa mattina il primo dei nuovi voli da Genova a Roma e ritorno, operato da Aeroitalia al Cristoforo Colombo. Lo scalo genovese diventa quindi una base della compagnia con du facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.