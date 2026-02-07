Parte la remigrazione la fa la sinistra inglese

La sinistra inglese ha annunciato l’inizio della remigrazione di cittadini stranieri. Namibia, Angola e Congo stanno già accettando migliaia di rimpatri, anche dopo le minacce del governo laburista di revocare i visti. La lotta contro i condannati stranieri si fa più dura e le deportazioni diventano più rapide.

Namibia, Angola e Congo accettano migliaia di rimpatri dopo le minacce del governo laburista di togliere i visti, pur di rimandare indietro i condannati. E la linea dura è quella della titolare dell'Interno, Shabana Mahmood. Di solito, non appena si accenna a un discorso sulla remigrazione, vengono immediatamente avanzate due obiezioni. La prima è che si tratti di una pratica disumana basata sulle «deportazioni» e degna di un regime nazista. La seconda è che, al netto delle condanne morali, sia impossibile da realizzare. Ebbene, quanto accade nel Regno Unito smentisce entrambe le affermazioni.

