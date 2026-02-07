Paris, l’uomo che ha vinto più volte nella storia dello sci italiano, ha una vita tutto fuorché monotona. Nato in Val d’Ultimo, una piccola valle tra Italia e Austria, ha fatto parlare di sé anche per le sue passioni insolite: scrive canzoni heavy metal e si rilassa in compagnia delle mucche. Un campione che non si ferma alle piste, ma che ama vivere a modo suo.

Il discesista più vincente nella storia dello sci italiano è nato in Val d'Ultimo, una piccola vallata rurale al confine con l'Austria. Appassionato di cucina, vive a Santa Valburga con Kristina, la compagna di sempre, e i due figli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paris, l'uomo-jet che scrive canzoni heavy metal e si rilassa con... le mucche

Argomenti discussi: Paris, l'uomo-jet che scrive canzoni heavy metal e si rilassa con... le mucche

