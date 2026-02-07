Pari Opportunità | una nuova biblioteca del rispetto diffusa per i giovani di Albignasego
A Albignasego nasce una nuova iniziativa per i giovani: una
Educare alla parità, al consenso e alla cultura del rispetto attraverso la forza delle pagine scritte. Con questo obiettivo la Commissione Pari Opportunità del Comune di Albignasego ha donato una ricca selezione di volumi che andranno ad arricchire non solo le scuole, ma l'intera rete.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondimenti su Albignasego Biblioteca
Violenza di genere e pari opportunità: patto tra istituzioni per una cultura del rispetto
Violenza di genere, Asp Messina lancia teatro aziendale per sensibilizzare su rispetto e pari opportunità
Ultime notizie su Albignasego Biblioteca
Argomenti discussi: Commissione permanente per le pari opportunità: lunedì scorso l’elezione della nuova presidente e della vicepresidente; Lunedì alle 11:00 in Sala Giunta, confiscato alla criminalità, rinasce per le donne: a Napoli apre la nuova casa di semi-autonomia; Trasparenza salariale: un passo avanti necessario, ma la parità non si realizza da sola; 06/02/2026 Pari Opportunità: una nuova biblioteca del rispetto diffusa per i giovani di Albignasego.
La scuola cambia volto a Lanzo: una nuova aula immersiva porta innovazione, pari opportunitàTecnologia, didattica innovativa e pari opportunità al centro del progetto che coinvolge tutte le Valli di Lanzo ... giornalelavoce.it
Commissione pari opportunità, le consigliere: Ancora non eletta la presidente, maggioranza divisaRita Bernardini, Cecilia Buggiani e Marilena Del Santo intervengono sulla Commissione pari opportunità del Comune di Grosseto ... grossetonotizie.com
Dopo tre anni Maria Claudia Rampiconi lascia la Commissione pari opportunità del Comune di Grosseto: «Senza azioni concrete il mio ruolo rischia di essere solo formale» facebook
La Commissione regionale pari opportunità organizza, anche quest’anno, l’Assemblea regionale delle Associazioni e dei Movimenti delle donne (L.R. 10/24, art. 2, c. 5). 4/2/2026 | ore 14 | webinar Presentazione Programma attività e aggiornamento sulle ini x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.