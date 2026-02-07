Parcheggio della scuola allagato il sindaco | Aperti al confronto e alla collaborazione

Questa mattina il parcheggio davanti alla scuola di Camposampiero si è allagato di nuovo, causando disagi tra genitori e studenti. Il sindaco, intervenuto sulla vicenda, ha detto che l’amministrazione è disponibile a confrontarsi e collaborare per trovare una soluzione. La situazione sembra complicarsi con le piogge persistenti, ma nessuno si ferma e si cercano idee per risolvere il problema.

A Camposampiero negli ultimi giorni di gennaio si è verificato un episodio che ha fatto molto discutere. Il 28 gennaio mattina, poco prima delle 13 gli studenti che dovevano uscire dall'istituto superiore Newton-Pertini si sono trovati di fronte il piazzale di via Puccini completamente allagato.

