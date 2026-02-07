Paratici critica gli inglesi Frank risponde | ecco cosa è successo

Durante una presentazione ufficiale a Firenze, Paratici ha criticato gli inglesi, attirando le reazioni di Frank che ha risposto a sua volta. La discussione ha fatto parlare nel mondo del calcio, con le due figure che si sono scambiate accuse e commenti diretti. La vicenda, che ha già fatto il giro dei social, continua a tenere banco tra tifosi e addetti ai lavori.

Un episodio recente ha acceso nuovamente i riflettori sull'interazione tra Firenze e Londra nel panorama calcistico: durante la presentazione ufficiale a Firenze, Fabio Paratici ha sottolineato la serietà del progetto viola, richiamando l'attenzione sulla solidità del club. Le sue parole, interpretate in Inghilterra come una freccia rivolta al passato recente del Tottenham, hanno suscitato una cauta interpretazione mediata dall'altra sponda della Manica. La risposta è arrivata dall'altra parte dell'addizione, con una replica diretta e serena. Durante la conferenza di presentazione, paratici ha insistito sulla serietà del progetto della fiorentina, evidenziando un percorso strutturato e una governance orientata alla stabilità. "Firenze rappresenta nel mondo un simbolo di bellezza e la squadra deve rispecchiare la città. Mi piace anche il livello elevato di critica: sono abituato alla pressione e la considero uno stimolo".

