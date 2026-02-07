Paolini racconta la sua Favola di Mortadella

Davide-Paolini Davide Paolini torna a parlare della sua favola di mortadella. A trent’anni dalla prima idea e dal brevetto, lancia ora il libro “Una Favola di Mortadella”. Lo scrittore e giornalista aveva portato alla ribalta il prodotto nel 2002 con un articolo, e successivamente lo aveva fatta conoscere al grande pubblico a Taste a Firenze, manifestazione che ha contribuito a rendere il marchio internazionale.

A trent’anni dall’ideazione e dal brevetto della mortadella Favola, esce ’Una Favola di Mortadella’, il libro curato dal giornalista scrittore Davide Paolini, che nel 2002 fece conoscere ’Favola’ al grande pubblico con un suo articolo, per poi consacrarla definitivamente sulla scena internazionale con la partecipazione alla prima edizione di Taste a Firenze, manifestazione enogastronomica di cui è ideatore. Ed è proprio in occasione di Taste viene presentato il libro, oggi (ore 19) al Teatro del Sale, all’interno del calendario Fuori di Taste, durante l’evento dal titolo Favola & Champagne. Un appuntamento che ha preso ispirazione da quello stesso articolo in cui Paolini scardinava i canoni dell’abbinamento tradizionale, proponendo Favola e champagne, ostriche e lambrusco: un cambio di prospettiva che ha contribuito a riscrivere il linguaggio del gusto contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paolini racconta la sua Favola di Mortadella Approfondimenti su Favola Mortadella Corona racconta che Costanzo lo chiamò per Totti: “Ti prego, ritira lo scoop”: la consegna di 50mila euro nella busta della mortadella Fabrizio Corona rivela come Maurizio Costanzo intervenne per evitare uno scoop su Totti, chiedendo a Corona di ritirare la notizia. Sicilia Express: Ficarra & Picone presentano la favola di Natale che racconta un'Italia a due velocità Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Favola Mortadella Argomenti discussi: Paolini racconta la sua Favola di Mortadella; Maria Eva Paolini presenta Non arrenderti mai; Pumpkin-Paolini, lo scatto dell'anno è di un italo-australiano; Eragon, Disney resuscita la saga fantasy di Christopher Paolini: le novità sulla serie. Paolini racconta la sua Favola di MortadellaA trent’anni dall’ideazione e dal brevetto della mortadella Favola, esce ’Una Favola di Mortadella’, il libro curato dal giornalista ... lanazione.it Pumpkin-Paolini, lo scatto dell'anno è di un italo-australianoNato ad Adelaide da genitori triestini, Ray Giubilo racconta la sua vita sui campi da tennis e i retroscena della straordinaria immagine di Jasmine Paolini in versione zucca di Halloween, premiata d ... sbs.com.au Maria Eva Paolini presenta Non arrenderti mai La storia di Iva, donna sensibile e coraggiosa, e del suo legame con Gianni — uomo dal carattere diametralmente opposto al suo. Un romanzo che racconta la maturazione della coscienza di coppia, uno spacc facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.