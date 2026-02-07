Panathinaikos presenta reclamo ufficiale all' EuroLeague contro l' allenatore Bartzokas

Il Panathinaikos ha presentato ufficialmente un reclamo all’EuroLeague contro l’allenatore Bartzokas. La squadra greca ha deciso di agire formalmente, segnando una nuova tappa nella disputa che li vede contrapposti. La richiesta arriva dopo alcune tensioni che si sono accumulate nelle ultime settimane. Ora si attende una decisione da parte della lega continentale.

Con una nuova fase della faida tra Panathinaikos e l’allenatore Bartzokas, si registra un’evoluzione formale che vede il club greco agire in modo netto. Panathinaikos ha presentato un reclamo ufficiale all’EuroLeague, accompagnato dall’indicazione di azioni legali nei confronti dell’allenatore avversario. L’episodio scaturisce da un diverbio avuto dall’allenatore dell’Olympiacos con un tifoso della squadra di casa, un fatto che ha alimentato tensioni tra le due realtà della competizione. Alla data del 7 febbraio 2026, panathinaikos ha ufficialmente presentato un reclamo all’EuroLeague contro l’allenatore bartzokas. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il Panathinaikos ha deciso di avviare azioni legali contro l’allenatore dell’Olympiakos, Bartzokas.

