Pallamano Serie A1 | Erice vince il big match contro Salero

Questa sera l’Ac Life Style Erice ha battuto il Jomi Salerno in un match che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. La squadra di casa si è confermata in testa alla classifica di Serie A1, rafforzando il suo primato con un successo importante. La partita è stata intensa, con continui scambi di palla e grandi parate tra le due formazioni.

Ac Life Style Erice batte Jomi Salerno e si conferma in vetta alla regular season di Serie A1 dopo una nuova avvincente giornata. Le siciliane replicano alla perfezione quanto accaduto durante il girone d’andata, questa volta però davanti al proprio pubblico. Le vincitrici dell’ultima Supercoppa e dell’edizione 2026 della Coppa Italia, sempre contro Salerno, svettano per 32-27. Le atlete dirette per la prima volta da Federic Bougeant, proveniente dall’AEK Atene dopo alcuni anni trascorsi in Russia al Rostov-Don e in Africa da CT del Senegal, spiccano in cima alla graduatoria insieme a Brixen Südtirol, abili a non commettere errori contro il Leno (36-27). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano, Serie A1: Erice vince il big match contro Salero Approfondimenti su Erice Salerno Pallamano, Serie A1: Erice chiude il 2025 in vetta alla classifica La pallamano italiana prosegue con il suo normale corso, e la Serie A1 202526 si avvia alla sua conclusione del 2025. Pallamano, Serie A1: Salerno agguanta la leadership in attesa di Erice Nella Serie A1 di pallamano 202526, Jomi Salerno si posiziona temporaneamente in testa alla classifica, sfruttando l’assenza di AC Life Style Erice. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Erice Salerno Argomenti discussi: Serie A1: la 18^ giornata sotto il segno della sfida infinita tra Erice e Salerno; Pallamano, tre squadre condividono la vetta in Serie A1; ?Successo esterno per la Handball Erice contro Leno; Pallamano: oggi in Serie A1 donne trasferta insidiosa per l'Handball Erice. Pallamano, tre squadre condividono la vetta in Serie A1Nuova giornata in archivio per quanto riguarda la Serie A1, la 16ma delle 22 previste. Tre compagini restano in vetta insieme: Brixen Südtirol, Jomi ... oasport.it Pallamano, Serie A1, Cassano Magnago e Brixen Südtirol protagonisteCassano Magnago e Brixen Südtirol sono le protagoniste della 15ma giornata di Serie A1. Assenti in campo nel weekend Jomi Salerno e AC Life Style Erice, ... oasport.it ! Serie A2 Femminile, 2^ Giornata di Ritorno @pallamano_leonessa Sabato 07/02 ore 18.00 Casaletto Ceredano Serie U18 Femminile @handball_leno e @exes1984handball Domenica 08/02 ore 10.30 e 12.00 Pales facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.