Questa mattina il Palio di Siena si è trasformato in un caso aperto. Il rione Valle ha annunciato che farà ricorso, chiedendo di rivedere lo statuto della manifestazione. La tensione è alta e la polemica non si ferma: il dibattito si sposterà sicuramente nei prossimi giorni.

La vicenda è destinata a far discutere a lungo, mentre il rione Valle ha già annunciato che farà ricorso. La decisione del Consiglio di Regata, arrivata giovedì sera con votazione all’unanimità da parte degli aventi diritto – non hanno votato i quattro capitani dei rioni e il giudice arbitro federale – ha deciso la revoca del Palio conquistato dal rione Valle lo scorso Ferragosto, l’assegnazione del drappo alla Fortezza e la squalifica del vogatore interessato per la prossima edizione del Palio. Non è stata comunque emessa nessuna multa nei confronti del vogatore né nei confronti del rione. In tutta questa vicenda, nata dai controlli antidoping effettuati dopo la gara in cui un vogatore del rione vincente è risultato positivo al Clomifene, è comunque emerso che ci sarà da rimettere mano allo statuto del Palio, che è risultato fumoso e di difficile interpretazione per il caso specifico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio in acque agitate: "Lo statuto va rivisto"

