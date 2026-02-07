Pakistan Isis rivendica l' attentato suicida nella capitale | 31 morti

Un attentato suicida ha colpito ieri una moschea a Islamabad, causando la morte di almeno 31 persone e ferendone 169. Lo Stato Islamico ha rivendicato l’attacco, che ha scosso la capitale pakistana. La polizia e le squadre di emergenza sono intervenute sul posto per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area. La situazione resta tesa, mentre le autorità cercano di capire come si siano svolti i fatti.

AGI - Lo Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità di un attentato suicida in una moschea nella capitale pakistana Islamabad, che ha ucciso almeno 31 persone e ne ha ferite 169, ha riferito venerdì il SITE Intelligence Group. "Raggiunta la porta interna del tempio, l'uomo in cerca di martirio ha fatto esplodere il suo giubbotto esplosivo in mezzo alla congregazione sciita, causando un gran numero di morti e feriti", ha dichiarato l'ISIS, secondo l'organizzazione che monitora i gruppi jihadisti. L'esplosione ha colpito i fedeli mentre stavano svolgendo la preghiera del venerdì all'interno dell'imambara (un sito che a differenza di una moschea vera e propria ospita soprattutto cerimonie di lutto o preghiere comunitarie).

