Pagelle Como Juventus Women | De Jong ancora decisiva Carbonell una certezza VOTI

La partita tra Como e Juventus Women si è conclusa con una vittoria importante per le bianconere. De Jong si è ancora distinta come giocatrice decisiva, mentre Carbonell ha confermato di essere una presenza affidabile in difesa. Le due giocatrici sono state tra le più apprezzate nei voti e nei giudizi delle pagelle pubblicate dopo il match della tredicesima giornata di Serie A Women.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la tredicesima giornata di Serie A Women: pagelle Como Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste della tredicesima giornata di Serie A Women: pagelle Como Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 8 – Senza girarci troppo attorno: se la Juve è ancora in corsa per lo scudetto il merito è soprattutto suo Calligaris 6.5 – Cresce vistosamente nella ripresa Kullberg 5.5 – Stranamente centrale nella difesa a tre, concede qualcosa di troppo Harviken 6 – Resiste alle ripartenze del Como Bonansea 5.5 – Un po’ fuori dalla partita, quando sembra in procinto di entraci Canzi la toglie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Como Juventus Women: De Jong ancora decisiva, Carbonell una certezza VOTI Approfondimenti su Como JuventusWomen Pagelle Juventus Women Roma: Girelli ancora per l’antologia, De Jong, decisiva Canzi fa 4/4 VOTI Le pagelle della sfida tra Juventus Women e Roma, valida per la Supercoppa Italiana, analizzano le prestazioni delle giocatrici in campo. Como Juventus Women 0-2: Carbonell-Krumbiegel (e De Jong) per la terza di fila in campionato Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Como JuventusWomen Argomenti discussi: Atalanta-Juve 3-0, pagelle: Bernasconi uomo ovunque. Disastro Bremer; Giorno 1 | Primo turno: Zverev - Diallo Streaming | DAZN IT; Le pagelle del mercato di gennaio 2026: Roma regina, nonostante tutto. Inter e Juve, si poteva fare qualcosa in più; Il messaggio di Nicola e Zerbin dopo la sconfitta con l'Inter Serie A Enilive. Como-Juventus Women, le formazioni ufficiali: Canzi si affida al tridente Beccari, Bonansea e GirelliAlle 15 ci sarà la sfida tra il Como e la Juventus Women. Le bianconere vogliono trovare una vittoria preziosa in trasferta e Massimiliano Canzi si affida alle sue giocatrici migliori. Ecco ... tuttojuve.com Como-Juventus Women 0-030'- Girelli!! Tiro da buona posizione su servizio di Beccari, palla che finisce però a lato. 26'- Bergesen!! Altra conclusione da fuori da parte delle giocatrici ... tuttojuve.com Pagelle Como-Atalanta: Carnesecchi para tutto https://www.calciomagazine.net/pagelle-como-atalanta-1-febbraio-2026-239603.html facebook Le pagelle del mercato invernale secondo i nostri corrispondenti Regine: #Cremonese e #Pisa (7.5) guidano la carica! Bene #Atalanta, #Como e #Parma (7) Flop: sessione gelida per le big. #Inter (5), #Juve e #Milan (5.5) rimandate, ma il crollo è del x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.